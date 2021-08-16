В Гватемале ввели комендантский час

МЕХИКО, 16 августа. /ТАСС/. Власти Гватемалы ввели комендантский час в ночное время суток из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило в понедельник агентство Prensa Latina со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Мера вводится на 30 дней и будет действовать с 22:00 до 04:00. Национальной полиции поручено проводить операции по контролю за соблюдением ограничений.

Вакцинация в Гватемале идет медленными темпами. По официальным данным, из 10,5 млн жителей республики только 2,6 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса и лишь 527 654 привились полностью.

По данным Минздрава Гватемалы, в последние недели в стране выявляется более 4 тыс. инфицированных коронавирусом в день. Первый случай заражения в стране зарегистрирован 13 марта 2020 года. С тех пор в стране коронавирусом заразились 413 040 человек, 11 155 умерли.