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Участники фестиваля "Легенды Севера" на Ямале создали 16 скульптур из дерева

Победителями стали скульпторы из Салехарда, Республики Саха и Красноселькупа

ТАСС, 16 августа. Юбилейный международный фестиваль-конкурс парковой скульптуры "Легенды Севера" завершился созданием 16 скульптур на тему "Семья и детство" в Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Пуровского района в понедельник.

"В течение недели мастера трудились над созданием 16 скульптур. По итогам заседания компетентного жюри были определены победители, ими стали скульпторы из Салехарда (ЯНАО), Республики Саха и Красноселькупа (ЯНАО)", - сказала собеседница агентства.

В работах победителей "Мудрость Севера "Головоломка", "Карина" и "Рыбалка" отражены обычаи и обряды северных народов, традиционные верования и промысловые занятия, сохранившиеся в настоящее время. В этом году фестиваль собрал мастеров из Ямала, Якутии, Московской, Свердловской, Ивановской областей, Удмуртской Республики, Ненецкого автономного округа и Камчатского края.

Фестиваль "Легенды Севера" проходит на Ямале с 2004 года, в 2006 году он получил статус международного при участии мастеров из Ирландии и Швейцарии. Он проводится в целях укрепления международного и межрегионального сотрудничества в области культурных традиций, поддержки и популяризации монументального искусства художественных ремесел на Ямале. В Тарко-Сале конкурс состоялся во второй раз.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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