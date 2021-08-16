В Белоруссии заявили о попытках выдворения Литвой нескольких групп избитых мигрантов

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил о попытках литовских пограничников выдворить на белорусскую сторону несколько групп избитых мигрантов. Об этом пограничное ведомство Белоруссии сообщило в понедельник в своем Telegram-канале.

"15 и 16 августа на участке пограничной заставы "Молодечненская" Сморгонской погрангруппы были обнаружены несколько групп мигрантов. Это граждане Индии и Кубы. Литовские силовики жестоко их избили, а затем силой выпроводили на линию границы с Беларусью", - отмечается в сообщении.

По данным ГПК, "у всех беженцев на теле следы жестоких побоев, ссадины и открытые кровоточащие раны". "По словам иностранцев, литовцы обходились с ними бесчеловечно, подвергая насилию и пыткам", - отметили в пограничном комитете.

По его информации, белорусская сторона оказала пострадавшим первую медицинскую помощь. В настоящее время иностранцы находятся на линии границы, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Мигранты также предпринимают попытки проникнуть через Белоруссию в Польшу и Латвию. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.