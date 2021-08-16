Власти Краснодарского края заявили, что жертв при подтоплениях удалось избежать

КРАСНОДАР, 16 августа. /ТАСС/. Подтопления улиц и домов в Краснодарском крае, вызванные сильными дождями, не привели к человеческим жертвам и значительным разрушениям, сообщил в своем аккаунте в Instagram в понедельник первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

"Краснодарский край продолжает держать удар стихии, какой не знал, возможно, за всю историю. За считанные часы на города побережья по очереди выпало от трехмесячной до годовой нормы осадков. Благодаря слаженным действиям муниципалитетов, краевого министерства ГО и ЧС, а также ГУ МЧС по Краснодарскому краю удалось избежать человеческих жертв и значительных разрушений. Работают все необходимые системы оповещения, ведется эвакуация людей из наиболее пострадавших районов", - говорится в сообщении Алексеенко.

По состоянию на утро понедельника в Славянском районе остаются подтопленными 137 частных домовладений, без света - 2,5 тыс. человек. В Новороссийске, где за сутки выпало 112 мм осадков, подтоплены 78 частных и пять многоквартирных домов, в Анапе остаются подтопленными пять частных домов, без энергоснабжения остаются порядка 7 тыс. человек. В Геленджике, где за сутки выпало 70 мм осадков, повреждена набережная, в Темрюкском районе остаются подтоплены 388 домовладений и 1 166 дворов, без света 200 человек.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС.