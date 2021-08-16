Более 200 тыс. домов Свердловской области вошли в программу социальной газификации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Почти 220 тыс. домов в Свердловской области потенциально попали в программу социальной газификации. Такие данные получили после проведения инвентаризации инфраструктуры региона, сообщил в понедельник губернатор Евгений Куйвашев.

"В Свердловской области потенциально под эту программу [социальной газификации] попадает почти 220 тыс. домов. На их подключение необходимо, оценочно, более 46 млрд рублей. Мы провели инвентаризацию, желающих - уже 64 тыс. человек, которых мы должны подключить до 2030 года", - цитирует Куйвашева департамент информации региона.

Он добавил, что в целом сегодня уровень газификации Свердловской области составляет 77,4%. При этом нужно довести его до 92% - в соответствии с региональной генеральной схемой газоснабжения на период до 2028 года и на перспективу до 2035 года.

Для того, чтобы до конкретного участка довели газопровод, жителям частных домов необходимо подать заявку, отметили в департаменте.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.