Калужский губернатор поручил закрыть полигон ТКО в моногороде Сосенский

ТАСС, 16 августа. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил закрыть весной 2022 года мусорный полигон в моногороде Сосенский, ресурс которого почти исчерпан.

"Дал поручение - с сентября сократить поступление мусора на полигон как минимум вдвое. А в марте 2022 года полигон должен быть закрыт", - написал Шапша в своем Telegram-канале.

По данным министерства строительства и ЖКХ Калужской области, полигон ТКО, вместимость которого оценивается в 46 тыс. тонн, практически исчерпал свой ресурс.

На территории Калужской области, по официальным данным, ежегодно образуется свыше 400 тонн отходов, всего на 1 июля этого года захоронено свыше 170 тонн ТКО. "С июля 2019 года в области осуществляется внедрение системы раздельного сбора мусора. В настоящее время в регионе имеется 1038 подобных контейнеров. Запланированы к установке восемь контейнеров в Малоярославецком районе, 60 - в Кировском", - приводит пресс-служба слова министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Вячеслава Лежнина.

По его словам, все раздельно собранные отходы попадают на пять объектов обработки. Общая производственная мощность сортировочных комплексов составляет 610 тыс. тонн, более 99 % образованных отходов проходит сортировку. В планах министерства совместно с региональным экологическим оператором рассмотреть возможность развития глубокой переработки отходов, в том числе производства компоста.