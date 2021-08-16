В Иркутской области разрешили открыться организациям отдыха и СПА-салонам

ИРКУТСК, 16 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области разрешили открыться СПА-салонам, соляриям, организациям отдыха и развлечений, работа которых была приостановлена с 3 июля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"В регионе разрешается работа СПА-салонов, соляриев, саун, а также учреждений, оказывающих услуги в области искусства и организации развлечений и отдыха", - сообщила пресс-служба.

При этом на их работу накладывается ряд ограничений, в частности, помещения должны быть заполнены посетителями не более чем на 50% с соблюдением социальной дистанции.

Заведениям общепита, которые раньше могли принимать посетителей только с 06:00 до 23:00, разрешили продлить режим работы на один час - до 24:00. Для кинотеатров исключили требования о наличии у зрителей отрицательного ПЦР-теста или документа о вакцинации либо перенесенной коронавирусной инфекции.

По данным регионального оперштаба, в Иркутской области на 16 августа подтверждено 92 196 случаев заражения коронавирусом. Прирост за последние сутки составил 394 человека. В больницах находятся 3 423 пациента. За время пандемии в регионе выздоровели 77 875 человек, умерли 4 288.

В начале июля из-за ухудшения эпидситуации в Иркутской области приостановили работу организаций отдыха и развлечений, включая театры, концертные залы и детские игровые комнаты. Также были закрыты СПА-салоны, солярии, сауны, фудкорты. 9 августа власти разрешили работу детских развлекательных центров и игровых комнат.