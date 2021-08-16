В Волгоградской области число ковидных коек увеличат на 1 тыс.

ВОЛГОГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Мощность инфекционного коечного фонда в Волгоградской области расширят на 1 тыс. коек из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Общий объем коечного фонда планируют довести до 7 тыс. мест, сообщили в понедельник в администрации Волгоградской области.

"Андрей Бочаров поставил задачу увеличить в недельный срок инфекционный коечный фонд на территории Волгоградской области еще на 1 тыс. коек с доведением его общего объема до 7 тыс. инфекционных коек и сохранением планового резерва на уровне не ниже 15%", - говорится в сообщении областной администрации.

Уточняется, что причиной является увеличение в последнее время количества госпитализируемых, вследствие чего объем резерва коечного фонда в регионе уменьшился с 15-20% и в настоящее время не превышает 10%. Сообщается, что новый штамм коронавирусной инфекции достаточно агрессивен, и ситуация, связанная с распространением заболевания на территории региона, продолжает оставаться сложной.