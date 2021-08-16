В Иркутской области восстановили 75% инфраструктуры в пострадавших от паводка районах

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Мероприятия по восстановлению инфраструктуры в пострадавших в 2019 году от паводков районах Иркутской области выполнены на 75%, сообщил в понедельник губернатор региона Игорь Кобзев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Основное поручение - восстановление инфраструктуры пострадавших районов. Сегодня могу доложить, что на 75% мы все эти мероприятия выполнили. Закрыли вопросы социальных выплат", - сказал Кобзев.

Он отметил, что введено в эксплуатацию 749 жилых помещений из 954-х, которые необходимо построить в пострадавших районах. Остальные построят до конца 2021 года. Социальных объектов необходимо возвести 108, в этом вопросе, как сообщил Кобзев, вышли на финишную прямую. "По социальным объектам останется у нас [построить] на следующий год 27", - отметил он.

По словам губернатора, в наиболее пострадавшем от наводнения городе Тулуне уже практически закрыты все вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры. Построить новые социальные объекты и жилые дома в городе помогли крупные компании и государственные корпорации. Продолжаются строительные работы в городе Нижнеудинске и других пострадавших районах.

Кобзев напомнил, что 1 362 семьи региона, жилье которых во время паводков пострадало от высокого уровня грунтовых вод, не вошли в зону чрезвычайной ситуации. "Сегодня 552 семьи уже получили жилье. Я бы попросил продолжить финансирование, потому что более 800 ждут решений. Мы видим сегодня в этом основную напряженность", - сказал он.

В 2019 году в Иркутской области прошли разрушительные летние паводки. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. - подлежащими капитальному ремонту.