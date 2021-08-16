Синоптики прогнозируют кратковременные дожди на Кубани до 18 августа

КРАСНОДАР, 16 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди местами в Краснодарском крае, где произошли подтопления, на предстоящие трое суток - до 18 августа, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на своей странице в Instagram в понедельник.

"17 августа в Краснодарском крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. 18 августа преимущественно без осадков, 19 августа местами кратковременный дождь, гроза. На Черноморском побережье переменная облачность: 18 августа преимущественно без осадков, 19 августа местами кратковременный дождь, гроза", - говорится в сообщении центра.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов было подтоплено, повреждено более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в ПВР.