В пострадавших от непогоды районах Кубани закрыли пляжи

КРАСНОДАР, 16 августа. /ТАСС/. Погодные условия, сложившиеся в понедельник в муниципалитетах Кубани, пострадавших от подтоплений, не позволяют обеспечить безопасность купания. На данный момент пляжи закрыты, сообщила ТАСС врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

"Пляжи все закрыты, сегодня купание запрещено на всех пляжах на пострадавших территориях. Циклон еще не перестал бушевать, штормовые явления продолжаются, поэтому, помимо повреждений, погодные условия не позволяют сегодня обеспечить безопасность для купания", - сказала Золотухина.

Она добавила, что в регионе есть ряд подтопленных объектов санаторно-курортной инфраструктуры. В данный момент в них ведутся восстановительные работы.

В конце прошлой недели мезоциклон накрыл территорию региона. Он стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов было подтоплено, повреждено более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в ПВР.