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В Латвии вандалы осквернили православное кладбище

Уголовное дело в связи с инцидентом пока не возбуждено, отметили в Госполиции

РИГА, 16 августа. /ТАСС/. Православное кладбище, расположенное в Нитаурской волости Цесисского края Латвии, осквернено неизвестными вандалами. Об этом в понедельник сообщает местное агентство LETA со ссылкой Государственную полицию республики.

"В период с 8 по 13 августа на кладбище из земли были вырваны кресты, скамейки, разбросаны цветы", - отмечается в сообщении. Госполиция выясняет обстоятельства происшествия и причиненный ущерб.

В Госполиции также указали, что пока не возбудили уголовное дело в связи с осквернением православного кладбища.

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