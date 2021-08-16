Власти Вологодской области заявили о выходе региона на плато по заболеваемости ковидом

ВОЛОГДА, 16 августа. /ТАСС/. Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией вышел на плато в Вологодской области. Уже две недели статистика по приросту заболевших и госпитализированных держится на одном уровне, а количество тяжелых форм заболевания чуть снизилось, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Ситуация уже две недели стабильная, заболеваемость не растет, цифры ежедневного прироста [числа заболевших] держатся на одном уровне. На одном уровне и цифры ежесуточной госпитализации, а по количеству "тяжелых" больных мы наблюдаем снижение. Сейчас мы вышли на плато, но говорить о том, что мы готовы к снятию ранее введенных ограничений, пока рано. Ситуация находится под полным нашим контролем", - сообщил губернатор на оперативном совещании областного правительства.

По словам руководителя региона, зарегистрировано более 58 тыс. заболевших COVID-19. Госпитализировано 1 099 человек, моногоспитали заполнены на 81%. При увеличении числа заболевших в регионе готовы открывать дополнительные койки, но пока этого не требуется. План по вакцинации от коронавируса исполнен на 46%. Первым компонентом привито более 250 тыс. человек, вторым компонентом - более 214 тыс. вологжан, сообщил Кувшинников.

На 16 августа в регионе выявлено 58 389 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 225 человек. Выздоровели 52 009 человек, умерли - 1 509 пациентов.