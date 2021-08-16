В Воронежском биосферном заповеднике впервые выявили два новых вида хищных птиц

ВОРОНЕЖ, 16 августа. /ТАСС/. Ученые Воронежского государственного биосферного заповедника впервые зафиксировали на его территории два новых вида хищных птиц - длиннохвостую неясыть и сипуху. До 2021 года они на этой особо охраняемой территории не наблюдались, сообщил ТАСС в понедельник главный научный сотрудник заповедника, орнитолог Петр Венгеров.

"С севера к нам пришел новый хищник, новый вид сов - это длиннохвостая неясыть, она осваивает территорию Воронежского заповедника и с высокой степенью вероятности уже начала здесь гнездиться. Ранее ее не наблюдали, это северный, таежный вид, ее ареал проходил по лесной зоне Московской и Рязанской областей. А с запада и юго-запада к нам пришел второй хищник, еще один новый вид сов - сипуха, ее тоже впервые отметили вблизи заповедника в Верхнехавском районе", - сказал Венгеров.

Ученый пояснил, что причиной появления в Воронежском биосферном заповеднике двух новых видов хищных птиц стало изменение климата и усиление влияния человека на окружающую среду, в том числе развитие сельского хозяйства. "Климат теплеет, возможно, птицам на прежних местах не хватает ресурсов", - добавил Венгеров.

Всего в Воронежском биосферном заповеднике в настоящее время насчитывается 228 видов птиц.

Воронежский государственный природный биосферный заповедник является одним старейших заповедников России и крупнейшей особо охраняемой природной территорией Черноземья. Он создан в 1923 году для сохранения популяции бобров на площади более 31 тыс. га на территории Воронежской и Липецкой областей, в 1985 году получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО, с 2011 года в нем реализуется программа по увеличению популяции европейского благородного оленя, сейчас насчитывается около 120 особей. В 2013 году заповеднику присвоено имя натуралиста и писателя Василия Пескова.