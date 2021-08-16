Циклон принесет сильные осадки на север Приамурья к концу недели

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 августа. /ТАСС/. Сильные дожди на севере Амурской области ожидаются к концу недели. Осадки принесет циклон, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"По предварительным прогнозам Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 августа ожидается выход циклона с сильными осадками: до 30-50 мм в сутки в Тындинском районе", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пятницу ожидаются осадки до 30-50 мм по всем северным и центральным районам. "В меньшей степени влияние циклона будет в Селемджинском и Свободненском районах, южнее и восточнее Свободного сильных осадков не ожидается", - цитирует пресс-служба заместителя директора Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елену Печкину.

Во вторник и в среду в Приамурье будет преобладать неустойчивая погода: днем по северу кратковременные дожди, местами грозы, по югу без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, местами по северу с порывами до 14 м/с. Температура воздуха до 29 градусов тепла, местами по северу до плюс 23 градусов.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками, в регионе введен режим ЧС федерального характера. Повреждено порядка 1,2 тыс. жилых домов, более 400 участков автомобильных дорог, 39 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей.