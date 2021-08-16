В Вологде и Череповце откроют специальные пункты вакцинации для пожилых

ВОЛОГДА, 16 августа. /ТАСС/. Власти Вологодской области откроют специализированные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции для пожилых граждан. С 17 августа такие пункты начнут работать в Вологде и Череповце, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"Сегодня я принимаю решение открыть два дополнительных пункта вакцинации для наших старших, для ветеранов и пенсионеров старше 60 лет, чтобы они могли вакцинироваться, не пересекаясь с другими возрастными группами. С 17 августа открываются два специализированных пункта: в Вологде - на базе областного госпиталя ветеранов войн на улице Благовещенской, в Череповце такой пункт будет открыт в Доме музыки и кино <…>. Там будут проводиться медицинский осмотр, консультации, замеры давления и все необходимые процедуры, чтобы определить показания или противопоказания для вакцинации", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

По словам руководителя региона, среди пожилых привито всего 34%, что значительно ниже среднероссийского показателя. При этом 90% умерших в вологодских моногоспиталях - представители старшего поколения.

Первым компонентом в области привиты более 250 тыс. жителей, завершили иммунизацию 214 тыс. человек. Вакцинировано 46% от плановых показателей, что чуть ниже, чем в среднем по стране. "Задачу обеспечить иммунизацию 60% населения к 1 сентября не выполнили по объективным причинам - не все вологжане ощущают серьезность ситуации. Многие из наших земляков, к сожалению, надеются на русское "авось". Но на сегодня, по данным главврачей моногоспиталей, смертность от коронавирусной инфекции очень высокая. Более 90% умерших - это люди старше 60 лет. Мы должны сделать все, чтобы увеличить темпы вакцинации и по рекомендации Минздрава к 1 ноября привить 80% взрослого населения. Это позволит сформировать коллективный иммунитет", - сказал Кувшинников.

Вакцины в регионе достаточно. Работают 143 прививочных пункта, в том числе в крупнейших спорткомплексах и торговых центрах Вологды и Череповца, добавил глава региона.

На 16 августа в Вологодской области выявлено 58 389 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 225 человек. Выздоровели 52 009 человек, умерли - 1 509 человек.