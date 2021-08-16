Экс-сотрудник ЮКОСа Пичугин отказался общаться с членами ОНК в СИЗО "Лефортово"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Бывший начальник отдела службы экономической безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин отказался общаться с наблюдателями в СИЗО-2 "Лефортово", где он содержится. Об этом журналистам сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

"При посещении "Лефортово" представитель администрации ознакомил нас с заявлением Алексея Пичугина. Дословно в заявлении было написано следующее: "<...> Прошу оградить меня от встреч с членами ОНК. Заранее благодарен <...>". Практика подобных отказов заключенных от общения с ОНК стала возможной после введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, и данная практика, на мой взгляд, губительна" , - сказал Мельников.

Он пояснил, что до пандемии коронавируса члены ОНК могли посещать камеры, сейчас же все встречи проходят в следственных кабинетах или комнатах краткосрочных свиданий, куда можно приглашать заключенных. "То есть раньше мы могли зайти в камеру, и если гражданин не имел желания общаться, то мог сообщить об этом нам лично (мы в свою очередь по внешнему виду и иным признакам могли уже определить все ли нормально). Сейчас же из-за запрета покамерного обхода, мы вынуждены довольствоваться подобными заявлениями и видео с регистратора, где фиксируется факт отказа от общения", - отметил ответственный секретарь ОНК. Он призвал руководство ФСИН снять ограничения, введенные из-за COVID-19, так как большинство заключенных вакцинировались.

Ранее источник ТАСС, близкий к органам следствия, сообщил, что Пичугин переведен в "Лефортово" для дачи показаний по делу бывшего главы компании Михаила Ходорковского. Перед этим Пичугин, признанный виновным в организации трех убийств и четырех покушений на убийства и осужденный на пожизненное заключение, был этапирован из исправительной колонии номер 6 (ИК-6, "Черный дельфин") в Соль-Илецке Оренбургской области для проведения следственных действий, но о месте его нахождения информации не было.

Суд и приговор

Мосгорсуд 6 августа 2007 года приговорил Пичугина к пожизненному заключению за организацию трех убийств и четырех покушений на убийство, в числе которых убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и московской предпринимательницы Валентины Корнеевой, а также два покушения на предпринимателя Андрея Рыбина. 31 января 2008 года Верховный суд России оставил приговор в силе.

6 июня 2017 года ЕСПЧ опубликовал решение, в котором признал нарушенной в отношении Пичугина ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод ("Право на справедливое судебное разбирательство") и обязал Россию выплатить ему €7,8 тыс. в качестве компенсации морального вреда и €7,47 тыс. в качестве компенсации судебных и других издержек. В декабре 2019 года в Страсбурге Комитет министров СЕ призвал Россию "как можно скорее" рассмотреть вопрос об освобождении Пичугина, а также обратил внимание на возможность его помилования. Ему трижды было в этом отказано.