Мэр Сочи заявил о том, что в городе от коронавируса привились более 60% населения

КРАСНОДАР, 16 августа. /ТАСС/. Более 155 тыс. жителей Сочи вакцинировались от коронавируса. Это более 60% от населения курорта, сообщил в своем Telegram-канале в понедельник мэр города Алексей Копайгородский.

"Сочи перешагнул 60% рубеж по вакцинации. Прививки поставили уже свыше 155 тыс. человек. Продолжим работу, чтобы все желающие могли удобно и быстро записаться на процедуру", - говорится в сообщении главы города.

В пресс-службе администрации города ТАСС уточнили, что привить в Сочи от коронавируса планируют 257 тыс. жителей.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, по состоянию на понедельник, за сутки в регионе зарегистрировали 253 положительных результата коронавируса, с начала пандемии коронавирус выявили у 63 183 человек, 48 243 пациента выздоровели и выписаны из больниц, 4 733 заразившихся скончались, 85 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, восемь - на ЭКМО.