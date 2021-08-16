Мероприятия Дня города Екатеринбурга собрали около 700 тыс. онлайн-гостей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Мероприятия Дня города Екатеринбурга собрали около 700 тыс. офлайн- и онлайн-зрителей, в их числе 5 тыс. гостей Евразийского фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера". Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации города.

14 августа в Екатеринбурге отпраздновали 298-летие города. В связи с пандемией коронавируса в этом году было решено провести телемарафон вместо традиционных праздничных мероприятий. Также одним из главных событий дня стало открытие фестиваля "Атмосфера", состоялись проект "Городская свадьба" и конкурс "Мисс Екатеринбург".

"День города: к празднику присоединились около 700 тысяч граждан. Организаторы мероприятий, приуроченных к 298-летию Екатеринбурга, подвели итоги праздника. Особой популярностью пользовалась у екатеринбуржцев площадка Евразийского фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера", которая открыла свои двери в День города. По подсчетам организаторов, оазис в центре мегаполиса принял около 5 тыс. жителей и гостей", - говорится в сообщении.

В частности, онлайн-трансляцию праздничных мероприятий на официальном портале Екатеринбурга посмотрели более тысячи человек, еще более 692 тыс. просмотров было зафиксировано на трансляции праздника на официальной странице телекомпании "Четвертый канал" в социальной сети "ВКонтакте".