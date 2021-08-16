Глава Чувашии направит часть зарплаты на памятник в честь создания национального алфавита

ТАСС, 16 августа. Глава Чувашии Олег Николаев направит часть своей зарплаты на установку в Ульяновске памятника в честь создания чувашского алфавита. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

Ульяновск (ранее Симбирск) стал местом возрождения письменности чувашей. В этом городе чувашский просветитель Иван Яковлев на основе русской графики создал современный чувашский алфавит. Стоимость утвержденного проекта памятника оценивается в 1,8 млн рублей. К настоящему времени на эти цели собрано 90 тыс. рублей.

"Для одного человека это внушительная сумма. Но все вместе мы можем собрать легко. Поэтому я планирую перечислить часть своей зарплаты на выполнение этого проекта", - приводятся слова Николаева в сообщении.

По словам главы республики, он уверен, что его примеру последуют и другие люди. "Мы знаем, что чувашей в Российской Федерации более двух миллионов. Если каждый отдаст по одному рублю, можно собрать даже больше 1 млн 800 тыс. рублей, необходимых на создание памятника", - процитировали Николаева в пресс-службе.

Инициатива установить в Ульяновске на территории музея "Симбирская чувашская учительская школа. Квартира И. Я. Яковлева" бронзовый памятник чувашскому алфавиту принадлежит общественной организации "Ульяновская областная Чувашская национально-культурная автономия". В 2021 году чувашскому алфавиту исполняется 150 лет (27 ноября 1871 года по новому стилю).

За основу памятника выбран проект скульптора, члена Союза чувашских художников Виктора Егорова в виде стилизованной буквы, вписанной в круг. Чувашский язык - единственный живой язык булгарской группы языков.