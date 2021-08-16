В Молдавии из-за нового всплеска COVID-19 ужесточили карантинные меры

"Вновь введено обязательное ношение защитных масок во всех закрытых общественных местах, включая общественный транспорт, а также на открытых пространствах, где невозможно соблюдать физическое расстояние не менее одного метра. Также обязательным является соблюдение социальной дистанции между людьми не менее одного метра, за исключением случаев, когда специальными положениями установлено соблюдение другого расстояния между людьми", - говорится в опубликованном решении Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью. Согласно новым правилам, до 50% от вместимости ограничен доступ в заведения общественного питания в закрытые помещения, в театры, музеи, кинотеатры, библиотеки, а также на массовые мероприятия.

Молдавия в последние дни перешла из "зеленой" в "оранжевую" зону, что означает более 50 новых случаев заражения на 100 тыс. населения. Зарегистрирован рост на 140% числа смертельных случаев, также отмечено распространение нового штамма "дельта". На прошлой неделе в Кишиневе и ряде других городов страны открыли дополнительные отделения для заразившихся коронавирусом, власти заявили, что не исключают введения ограничений для непривитых граждан.

По данным Минздрава, темпы вакцинации, которая стартовала здесь 2 марта, пока не позволяют надеяться на выполнение поставленной ранее задачи - к ноябрю вакцинировать не менее 70% граждан. Почти за полгода две дозы вакцины получили только 550 тыс. граждан (около 15% населения), более 1,1 млн (около 23%) вакцинированы одной. В республику уже поступило 1 567 тыс. доз вакцин, которые были поставлены в качестве гуманитарной помощи или закуплены правительством. В основном это препараты британско-шведской компании AstraZeneca - 543 тыс., американской фирмы Pfizer - 263 тыс., а также китайских производителей Sinovac Biotech - 152 тыс. и Sinopharm - 100 тыс. Сюда входят и 206 тыс. доз препарата "Спутник V", который поставила Россия в качестве гуманитарной помощи. С начала пандемии в Молдавии зарегистрировано 260 тыс. случаев заражения, 253 тыс. человек вылечились, 6 286 человек умерли.