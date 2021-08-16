В Оренбуржье произошло массовое размножение мотылька, угрожающего 300 видам растений

ОРЕНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Жители Оренбургской области пожаловались на большое количество бабочек, которые распространились в регионе. Массовое размножение вредителя - лугового мотылька - подтвердили и специалисты, сообщила ТАСС в понедельник заместитель руководителя филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Оренбургской области Ольга Маленкова.

"Луговой мотылек - многоядный особо опасный вредитель. В этом году мы наблюдаем в течение всего сезона массовое размножение этого вредителя уже в нескольких поколениях", - сказала она.

По словам Маленковой, гусеницы лугового мотылька способны уничтожать порядка 300 видов различных растений, в том числе подсолнечник и овощные культуры. В августе, когда часть урожая уже убрана, вредитель не может тотально повредить растениям. Никакой опасности для человека эти бабочки не представляют, заверила Маленкова.

Борьба с бабочками на данном этапе не представляется возможной, добавила она. В настоящий момент аграриям рекомендуют фиксировать, как далеко они обосновались от сельскохозяйственных посевов.

При этом специалисты рекомендуют при необходимости бороться с гусеницами мотылька на огородах и приусадебных участках механическим способом, отказавшись от пестицидов.