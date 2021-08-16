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Вакцинация от коронавируса в России

Выездные медбригады организуют вакцинацию в отдаленных территориях Ставрополья

Для иммунизации населения задействуют ресурсы краевой программы "За здоровье"

СТАВРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Мобильные прививочные пункты будут работать в отдаленных территориях Ставрополья во время выездов бригад узкопрофильных медицинских специалистов. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"Для повышения доступности прививок в отдаленных населенных пунктах Владимир Владимиров поручил <…> задействовать для вакцинации ресурсы краевой программы "За здоровье". В ее рамках осуществляются выезды бригад узкопрофильных медицинских специалистов в сельские территории Ставрополья. Губернатором поставлена задача организовать работу мобильных прививочных пунктов в ходе таких выездов", - говорится в сообщении.

Краевая программа "За здоровье" начала работать на Ставрополье в 2018 году. Бригады узкопрофильных специалистов в выходные дни выезжают в отдаленные территории края, проводят осмотры пациентов, при необходимости направляя их на более углубленные исследования. Совмещение этой работы с организацией вакцинации позволит повысить доступность иммунизации в селах.

"Прошу обратить особое внимание на то, чтобы вакцина была доступна во всех территориях нашего края. Везде должна быть предоставлена возможность как для вакцинации, так и для ревакцинации людей. Обеспечить это - прямая задача муниципальных органов", - приводят в сообщении слова Владимирова.

С начала всеобщей вакцинации в Ставропольском крае прививку против коронавируса сделали более 608 тыс. человек. Для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо вакцинировать порядка 1,3 млн человек.

Теги
РоссияСтавропольский крайВакцинация от коронавируса в России
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