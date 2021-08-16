Волгоградская область софинансирует проекты социально ориентированных НКО на 25 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Власти Волгоградской области выделят 25 млн рублей на софинансирование региональных и президентских грантов по реализации социально значимых проектов. Прием заявок начинается 17 августа. Общая сумма финансирования с учетом средств Фонда президентских грантов составит 50 млн рублей, сообщил журналистам в понедельник зампредседателя регионального комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Валерий Головин.

"Комитет имеет на своем счету 25 млн рублей, и в этом году впервые Фонд президентских грантов участвует в нашем конкурсе за счет софинансирования еще своими 25 млн рублей. Впервые в Волгоградской области конкурс социально значимых проектов для НКО пройдет с итоговой суммой в 50 млн рублей", - сказал Головин.

Для сравнения он назвал сумму, которая была выделена регионом на это направление в 2020 году - 7,8 млн рублей. Ожидается, что в 2021 году минимальная сумма, выделенная на один проект, составит от 300 тыс. рублей - примерно на 2/3 больше, чем в прошлом году.

Прием заявок от НКО пройдет с 17 августа по 16 сентября по 13 направлениям. Среди них поддержка семьи и материнства, молодежи, ЗОЖ, научных и культурных проектов, проектов по сохранению исторической памяти, защите прав, охране окружающей среды и защите животных, укреплению межнационального и межрегионального согласия, развитию гражданского общества. В числе новых направлений - поддержка молодых талантов, защита прав заключенных, развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников.

С 2017 года за счет средств Фонда президентских грантов Волгоградская область реализовала 593 проекта на сумму 639 млн рублей. На последнем конкурсе получили поддержку 59 проектов на сумму 53 млн рублей.