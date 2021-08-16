Власти Адыгеи заинтересованы в сотрудничестве с РСМ для поддержки инициатив

МАЙКОП, 16 августа. /ТАСС/. Власти Адыгеи заинтересованы в сотрудничестве с Российским союзом молодежи (РСМ) для развития возможных форм самоуправления молодежи, поддержки инициатив и профессиональных компетенций. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в ходе встречи с председателем РСМ Павлом Красноруцким.

"Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с РСМ для развития возможных форм самоуправления молодежи, поддержке их инициатив, профессиональных компетенций, наша общая цель - усилить взаимодействие общества и власти в решении важных вопросов молодого поколения", - сказал Кумпилов. Он напомнил, что власти региона давно сотрудничают с РСМ по разным направлениям. "Во время пандемии много молодых людей присоединились к волонтерскому движению, помогали всем, кто в этом нуждался", - заметил Кумпилов

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в рамках встречи также было подписано соглашение о сотрудничестве между РСМ и правительством республики, которое будет осуществляться по следующим направлениям: патриотическое воспитание, развитие и поддержка молодежного творчества, вовлечение молодежи в социальную практику, развитие социальных инициатив у молодежи, кадрового потенциала молодежи, международное молодежное сотрудничество, развитие внутреннего молодежного туризма, развитие интеллектуального потенциала молодежи, содействие профессиональной занятости молодежи, развитие и поддержка молодежи в малых городах и поселениях.

"Павел Красноруцкий поблагодарил главу Адыгеи за поддержку молодежного движения, вручил фирменный знак РСМ и отметил, что Адыгейское региональное отделение является одним из самых активных в стране",- заметили в пресс-службе.

В свою очередь, председатель Адыгейской региональной организации РСМ Бислан Мугу, слова которого приводит пресс-служба, проинформировал, что ежегодно члены РСМ организуют в республике более 40 различных мероприятий. При этом, серьезное внимание уделяется волонтерству и помощи в организации вакцинации, борьбе с коронавирусом. "Одним из значимых проектов, который проводится при поддержке главы республики, является межрегиональный образовательный форум "Фишт", в этом году он пройдет будет однодневным и пройдет в районе водопадов Руфабго",- сказали в пресс-службе. В числе других крупных проектов регионального отделения РСМ здесь назвали форум профессиональных образовательных организаций республики "Оштен", слет сельской молодежи "НАРТ", фестивали "Студент года в РА", "Этномода", Кубок молодежи РА и другие.

"Обращаясь к молодежи, глава Адыгеи призвал их активней объединяться вокруг созидательных идей, чаще выходить с интересными инициативами, в том числе по благоустройству и озеленению своих населенных пунктов",- заметили в пресс-службе. Также Кумпилов поручил министру образования и науки республики продумать систему поощрения активистов.