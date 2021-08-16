В Курортном районе Петербурга перекроют движение из-за велосипедного заезда Gran Fondo

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат в Петербурге во время проведения всемирно известного велосипедного заезда Gran Fondo. Об этом журналистам сообщили в городском комитете по транспорту в понедельник.

"В связи с проведением шоссейного велосипедного заезда Gran Fondo 21 августа с 08:00 до 12:00 движение транспортных средств будет прекращено: по внутреннему радиусу Репинского путепровода в направлении от Вокзальной улицы к Большому пр. в поселке Репино, по Красноармейской улице в городе Зеленогорске от улицы Состязаний до Объездной улицы", - говорится в сообщении.

Ограничения также коснутся ряда других улиц в Зеленогорске и поселка Солнечное. Кроме того, двустороннее движение будет организовано по внешнему радиусу Репинского путепровода, по Зеленогорскому шоссе от Репинского путепровода до Нагорной улицы. Также с 18 по 21 августа на отдельных улицах Курортного района в Зеленогорске и Солнечном будет запрещена остановка.

Gran Fondo - самая популярная в мире серия шоссейных велосипедных заездов, она объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта. В России соревнования проводятся с 2016 года, за это время в мероприятии приняли участие около 15 тысяч человек. Участники могут выбрать три дистанции разной протяженности: 30-40, 60-70 и 95-120 километров.