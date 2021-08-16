Глава Чувашии предложил приравнять работу выпускников медколледжей к службе в армии

ТАСС, 16 августа. Глава Чувашии Олег Николаев поручил депутатам разработать законодательную инициативу о приравнивании работы выпускников медицинских колледжей, которые обучаются по целевому направлению, к альтернативной службе в армии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"Я прошу запустить эту работу вместе с депутатами как Государственного совета Чувашской Республики, так и Госдумы Российской Федерации. Возможно, это не по всем профессиям, но, допустим, для парней - выпускников медицинского колледжа, которые заканчивают обучение в рамках целевого обучения, можно было бы приравнять работу к альтернативной гражданской службе в армии", - привели в пресс-службе слова Николаева.

По словам главы Чувашии, от 25 до 30% молодых людей после окончания учебы уходят в армию. Николаев отметил, что специалисты медицинского направления военнообязанные и востребованы в социальной сфере, а проблема медицинскими и педагогическими кадрами стоит остро.

"Предложим эту тему для обсуждения на площадке Государственной думы Российской Федерации", - процитировали Николаева в пресс-службе.