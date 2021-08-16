ЕМА начал оценку эффективности тоцилизумаба для лечения тяжелобольных с COVID-19

ГААГА, 16 августа. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) приступило к экспертизе препарата RoActemra, действующим веществом которого является тоцилизумаб, на предмет эффективности для лечения взрослых пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба фармацевтического регулятора.

"ЕМА приступило к оценке противовоспалительного препарата RoActemra (тоцилизумаб) для расширения области его использования, включая лечение взрослых пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, которые уже принимают кортикостероиды и нуждаются в искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении. В ЕМА отмечают, что данное лекарство рассматривается для лечения ковида из-за его способности блокировать действие интерлейкина-6 - вещества, которое вырабатывает иммунная система человека в ответ на воспалительный процесс из-за коронавирусной инфекции и чрезмерное количество которого в организме может привести к негативным последствиям для пациента, в том числе к смерти.

Регулятор обещает завершить экспертизу препарата к середине октября 2021 года, если в ходе оценки не потребуется какая-либо дополнительная информация.

В феврале британские ученые под руководством профессора Оксфордского университета Питера Хорби подтвердили эффективность тоцилизумаба при лечении пациентов с тяжелыми формами заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. В сочетании со стероидом дексаметазоном препарат показал способность сокращать смертность среди больных в ходе масштабного клинического исследования RECOVERY.

Влияние тоцилизумаба на результаты лечения больных COVID-19 изучалось на группе, состоявшей из 4 116 пациентов, среди которых 2 022 человека получали препарат внутривенно в дополнение к стандартным методикам лечения. Показатель смертности через 28 дней после начала лечения в этой группе был на 4 процентных пункта ниже, чем в контрольной (29% умерших против 33%). Авторы исследования сделали вывод, что на каждую группу из 25 больных, которым будет показан и назначен препарат, будет приходиться одна дополнительно спасенная жизнь.