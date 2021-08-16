Правительство Татарстана учредило новый грант для вузов, работающих с детьми с аутизмом

КАЗАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Правительство Татарстана учредило новый грант в размере 23 млн рублей для вузов, имеющих в своем составе подразделения, работающие с дошкольниками с расстройствами аутистического спектра. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства образования Татарстана со ссылкой постановление правительства региона.

"Организации высшего образования, находящиеся на территории Татарстана, смогут претендовать на новый грант в размере более 23 млн рублей. Претендовать на него смогут вузы, имеющие в своем составе подразделения, работающие с дошкольниками с расстройствами аутистического спектра", - сказали в министерстве.

По информации Минобразования Татарстана, грант будет выплачиваться один раз ежегодно. Получатели гранта будут определяться по итогам отбора, проведенного республиканским министерством.