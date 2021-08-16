Великий Новгород получит 54 млн рублей на реконструкцию центра капитана Варухина

ТАСС, 16 августа. Новгородская область получит в 2021 году из резервного фонда президента РФ более 54 млн рублей на реконструкцию морского центра капитана Варухина, а также на проведение археологических полевых работ, соответствующее распоряжение главы государства в понедельник опубликовали на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2021 году из резервного фонда президента РФ 54 192,8 тыс. рублей Минпросвещения России для предоставления государственному областному автономному учреждению дополнительного образования "Морской центр капитана Варухина Н. Г." на реконструкцию наружных инженерных сетей, сооружение поста охраны и проведение археологических полевых работ в пределах территории строительства", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, Минпросвещения РФ должно также обеспечить контроль за целевым назначением и эффективностью расходования выделенных средств. Проверка исполнения распоряжения возложена на полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александра Гуцана.

Центр существует с 1967 года. За это время обучение в нем прошли более 25 тыс. юных моряков, из которых более половины трудятся на судах речного и морского флота, несут службу на военных кораблях, 50 выпускников стали моряками-подводниками, около 150 - офицерами Военно-морского флота РФ. В настоящее время это федеральный центр подготовки специалистов морской отрасли. В прошлом году в нем очно и заочно прошли обучение более 6,5 тыс. человек из одиннадцати регионов страны. Это единственное в стране учреждение дополнительного образования, имеющее учебные суда.