В Петербурге расширили список пациентов, получающих бесплатное специальное питание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга расширили список категорий жителей города с редкими патологиями, которые будут получать бесплатное специальное питание. Эта мера коснется 1,5 тыс. человек, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации города.

"Пациентов с редкими патологиями обеспечат специальным питанием за счет городского бюджета. Соответствующие изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга одобрены на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Глава города отметил, что Петербург еще в 2015 году стал первым регионом в России, где пациенты с рядом тяжелых онкозаболеваний стали получать специальное питание за счет городского бюджета", - говорится в сообщении.

Помимо людей с онкологическими заболеваниями, теперь эту меру социальной поддержки также получат и пациенты с редкими генетическими заболеваниями, другими патологиями, а также те, кто перенес острое нарушение мозгового кровообращения. Всего питательные смеси, в том числе для внутривенного введения, будут получать порядка 1,5 тыс. человек.

На эти цели в бюджете следующего года планируется предусмотреть дополнительное финансирование.