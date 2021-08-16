Более 10 млн рублей дополнительно направили на оснащение соцучреждений Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 августа. /ТАСС/. Более 10 млн рублей из резервного фонда правительства Ростовской области дополнительно направили на оснащение социальных учреждений региона. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжения о выделении из резервного фонда правительства региона более 10,2 млн рублей на исполнение наказов донским депутатам. Бюджетные средства рассчитаны на дополнительное оснащение учреждений образования, здравоохранения, культуры городов и районов области", - говорится в сообщении.

В частности, деньги направлены на покупку развивающих коррекционных комплексов и другого специализированного оборудования для ростовского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, на оргтехнику и учебники для учеников восьми школ Ростова-на-Дону, а также на оснащение музыкальным оборудованием и инструментами сельских домов культуры, приобретение спортивной формы для воспитанников ДЮСШ, казачьих костюмов для школьников Егорлыкского и Целинского районов области.

В 2021 году на исполнение наказов депутатам регионального парламента запланировано в областном бюджете 240 млн рублей.