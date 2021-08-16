Метеорологи считают, что шторм "Грейс" пройдет над затронутым землетрясением югом Гаити

ГАВАНА, 16 августа. /ТАСС/. Метеорологи прогнозируют прохождение шторма "Грейс" над пострадавшими от землетрясения южными регионами Гаити. Об этом в понедельник сообщает новостной портал Haiti Libre.

Ожидается, что шторм достигнет территории республики вечером в понедельник, порывы ветра могут превышать 15 м/с. Специалисты также прогнозируют выпадение от 75 до 150 мм осадков, что может серьезно затруднить работу спасателей, ищущих оказавшихся под завалами людей. Обильные дожди могут привести к наводнениям в городах и возможным оползням.

В субботу тропическая депрессия "Грейс", сформировавшаяся в Атлантическом океане, усилилась до уровня тропического шторма и движется к Гаити с востока со скоростью 24 км/ч.

В субботу утром в районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. По официальным данным, погибли 1 297 человек, более 5,3 тыс. получили ранения. В департаментах Юг, Гранд-Анс и Нипп разрушено около 13 тыс. зданий, в частности медицинские и религиозные учреждения. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.