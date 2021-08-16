Статую Афродиты с концерта The Beatles 1967 года выставили на торги в Англии за $27 тыс.

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Статуя древнегреческой богини красоты и любви Афродиты, находившаяся в лондонской студии Эбби-роуд 25 июня 1967 года, во время выступления группы The Beatles в первой глобальной спутниковой трансляции на 25 стран, выставлена на торги в Ливерпуле. Об этом сообщает в понедельник вещательная корпорация Би-би-си.

Полутораметровое изваяние из стекловолокна, покрытое специальным составом под камень и находившееся на сцене позади Джона Леннона в выступлении ливерпульской четверки на концерте "Наш мир" с участием исполнителей из 19 стран, предварительно оценена в £15-20 тыс. ($20,7-27,7 тыс.).

Статую, согласно информации, приобрели по случаю в одном из лондонских бутиков, и она была лишь одним из элементов, украсивших съемочную площадку в студии, где Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр сидели на стульях.

В течение 45 лет изваяние находилось в лондонском саду звукорежиссера Джеффа Эмерика, получившего две премии Grammy за работу с The Beatles, а сейчас выставлено на торги.

Согласно журналу Rolling Stone, группа The Beatles занимает первую строчку в списке величайших исполнителей всех времен. Квартет является самым коммерчески успешным музыкальным коллективом в истории: число проданных копий его аудиозаписей превысило 600 млн. По количеству композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles - исторический лидер по обе стороны Атлантики. Группа также стала обладательницей 10 премий Grammy, а журнал Time включил ее участников в число самых влиятельных личностей ХХ века.

Коллектив просуществовал с 1960 по 1970 годы, после чего распался, а каждый из его членов начал сольную карьеру. Из них до сих пор работают 79-летний Маккартни и 81-летний Ринго Старр. Джон Леннон был застрелен в 1980 году в Нью-Йорке фанатом, а Джордж Харрисон умер в 2001 году после продолжительной борьбы с раком.