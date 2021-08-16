Мурманская область обеспечит 100% обработки ТКО уже к 2023 году

МУРМАНСК, 16 августа. /ТАСС/. Власти Мурманской области смогут обеспечить выполнение указа президента РФ Владимира Путина об обеспечении 100-процентной обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в стране к 2030 году раньше на семь лет, то есть к 2023 году. Об этом сообщила ТАСС представитель Министерства энергетики и ЖКХ региона Татьяна Рубашко. Через два года в Мурманской области планируется обрабатывать 99,7% отходов.

"У нас создана промышленная и коммунальная инфраструктура сортировки отходов, соответственно к 2023 году у нас уже будет обеспечено 99,7% обработки ТКО на крупных промышленных объектах", - сказала она.

По словам представителя МинЖКХ, к 2023 году обработкой ТКО в Мурманской области будут заниматься на мусоросжигательном заводе в Мурманске и в современном экотехнопарке в поселке Междуречье. "Совокупная мощность объектов - 300 тыс. тонн отходов в год, что полностью покрывает потребность Мурманской области", - добавила Рубашко.

Оставшиеся 0,3% обработки ТКО в Мурманской приходятся на труднодоступные населенные пункты, где отсутствует круглогодичное наземное транспортное сообщение, такие как Краснощелье и Сосновка. Как ранее сообщал регоператор, эту проблему они планируют решить установкой больших накопителей, которые будут вывозить зимой, когда до этих населенных пунктов можно будет добраться на автотранспорте.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.

Мурманская область перешла на новую систему обращения с отходами с 1 января 2019 года. Выбранный региональный оператор (АО "Ситиматик", бывшее АО "Управление отходами") по обращению с ТКО начал эксплуатировать новые объекты - мусоросортировочный комплекс и полигон мощностью не менее 250 тыс. тонн в год в поселке Междуречье Кольского района (Экотехнопарк), две мусороперегрузочные станции в ЗАТО Североморск и ЗАТО Александровск. Объекты построены по договору концессии компании и властей региона.

В Мурманской области также проходит рекультивация крупнейшей свалки за полярным кругом, построенной в 1971 году без учета санитарных и природоохранных норм и правил, с общим объемом мусора - около 3 млн кубических метров и площадью 36 га. Работы планируется завершить летом 2023 года.