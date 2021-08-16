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Пандемия COVID-19

СМИ: регулятор Тайваня отклонил заявку на использование местной вакцины от коронавируса

По результатам второй фазы клинических испытаний препарат не соответствовал выработке достаточного количества антител после прививки

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 августа. /ТАСС/. Тайваньское ведомство по надзору за медикаментами отклонило заявку на экстренное использование вакцины от коронавируса производства местной компании United Biomedical. Об этом сообщило в понедельник Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на главу ведомства У Сюмэй.

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В минувшее воскресенье комиссия из 22 экспертов большинством голосов отклонила запрос United Biomedical на экстренное использование вакцины, говорится в сообщении.

Уточняется, что по результатам второй фазы клинических испытаний препарат не соответствовал выработке достаточного количества антител после прививки.

В соответствии с требованиями островного регулятора, вакцина от коронавируса должна способствовать выработке антител на уровне, сравнимом с тем, что достигается после прививки англо-шведским препаратом AstraZeneca.

28 июля Тайваньское ведомство по надзору за медикаментами разрешило использование первой вакцины от коронавируса местного производства Medigen. Для вакцинации необходимо сделать две прививки с интервалом в 28 дней.

Ранее программа вакцинации на острове велась двумя импортными препаратами: AstraZeneca и Moderna.

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