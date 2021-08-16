Беглов заявил, что Петербург начинает спускаться с очень высокого плато по коронавирусу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Пиковые показатели третьей волны распространения коронавируса в Санкт-Петербурге пройдены, город начал снижение с очень высокого плато. Об этом сообщил в эфире "Радио России" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"В июле главной задачей было стабилизировать ситуацию, в первой декаде августа мы добились положительной динамики по основным эпидпоказателям. Сегодня коэффициент распространения коронавируса стабильно меньше единицы. Уменьшилось число госпитализаций. <...> Хочу подчеркнуть, что улучшение эпидемической ситуации не значит, что третья волна коронавируса закончилась. Тысяча восемьсот инфицированных в сутки - это по-прежнему очень много. Мы начинаем спускаться с очень высокого плато. Насколько успешным и быстрым будет этот процесс, зависит от темпов вакцинации", - сказал Беглов.

При этом, по его мнению, темпы вакцинации в городе пока недостаточно высоки.

"Сегодня за сутки мы прививаем от 20 до 30 тысяч человек. Это недостаточно. Мы должны успеть сформировать коллективный иммунитет в городе как можно быстрее, до начала осеннего сезона ОРВИ", - отметил губернатор. Он напомнил, что в городе работают 159 стационарных и 43 мобильных прививочных пункта.

По данным городской администрации, вакцинацию первым компонентом прошли 1,4 млн человек, завершили цикл - 1,3 млн жителей Санкт-Петербурга.

По последним данным, в Петербурге выявили 557 993 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 531 443 человека, умерли 20 025. За последние сутки в городе выявили 1 383 случая заражения.