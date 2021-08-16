Глава Минздрава Аргентины отправилась в Россию для обсуждения поставок "Спутника V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти и советница президента Сесилия Николини отправились в Москву для обсуждения поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил в понедельник Минздрав южноамериканской республики.

"C Центром им. Гамалеи они рассмотрят график поставок, поделятся результатами совместных исследований по комбинации [вакцин], а также получат информацию о прогрессе в исследовании вакцинации подростков и детей, которое проводится в этой стране, и использовании бустерных доз", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Виссотти и Николини также планируют встретиться с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), чтобы обсудить график поставок вакцины в Аргентину.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения аргентинских СМИ о нехватке в стране второго компонента "Спутника V", заявил, что обязательства Москвы перед зарубежными партнерами будут выполняться постепенно, поскольку приоритетом российских властей является вакцинация собственного населения. В РФПИ заверили, что работают "над продолжением бесперебойных поставок" вакцины в южноамериканскую республику.