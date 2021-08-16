BioNTech и Pfizer объявили о передаче данных в FDA США для поддержки третьей дозы вакцины

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Компании BioNTech и Pfizer направили предварительные данные в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) в поддержку применения третьей дозы вакцины от коронавируса. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе компании.

"Полученные на сегодняшний день данные позволяют предположить, что показатели уровня антител третьей дозы нашей вакцины значительно превышают уровни, наблюдаемые после первоначальной двухэтапной схемы. Мы рады предоставить эти данные в FDA, поскольку продолжаем работать вместе над решением возникающих проблем, связанных с пандемией", - сказал генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

Как отмечается, взрослые участники исследования из США получили бустерную дозу вакцины через 8-9 месяцев после получения второй дозы. Согласно полученным результатам, у испытуемых, прошедших третий этап вакцинации, зафиксированы более высокие концентрации нейтрализующих антител против исходного вируса SARS-CoV-2 (немутантного типа), а также против бета-штамма и дельта-штамма по сравнению с теми, кто прошел двухэтапную вакцинацию.