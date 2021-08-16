В Ленобласти отменили запрет на массовые мероприятия и разрешили ярмарки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Строгий запрет на проведение массовых мероприятий в "красной" зоне Ленинградской области, который действовал до 15 августа, заменен ограничением численности участников. Как сообщила пресс-служба областного правительства, об этом говорится в постановлении, которое подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"С ограничениями разрешены массовые мероприятия: до 500 человек в красной зоне, до 1 000 - в "желтой" и до 3 000 - в "зеленой". Аналогичные требования для спортивных мероприятий, но зрители должны занимать не более 50% мест их проведения", - говорится в сообщении пресс-службы. Для участников мероприятий обязательны маски и соблюдение социальной дистанции 1,5-2 м.

В Ленинградской области ограничения вводятся по принципу "светофора", когда меры различаются для отдельных районов и населенных пунктов в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом. В случае изменения ситуации районы переходят из одной зоны в другую с соответствующими ограничениями. Согласно этому правилу районы Ленобласти разделены на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны.

Пресс-служба сообщила, что с 16 августа по всей территории Ленинградской области разрешена работа ярмарок при условии обязательного использования масок. Циркам шапито, которые были под временным запретом, разрешили работать с ограничениями по заполняемости: в "красной" зоне до 50% мест, в "желтой" - до 75%, в "зеленой" без ограничений.

В новом постановлении оговорено количество участников школьных линеек в День знаний. В "красной" зоне в них смогут принять участие до 250 школьников и 250 родителей на открытом воздухе или по 125 школьников и родителей в помещении. В "желтой" зоне допустимое количество на свежем воздухе - 375 учащихся и 375 гостей, в помещении - не более 250 учеников и 250 родителей. В "зеленой" - без ограничений по численности. Во всех районах линейки должны длиться не более получаса, приоритет у мероприятий на свежем воздухе, родители должны быть размещены отдельно от учеников и находиться в защитных масках.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 59 842 человека, выздоровели 48 577, умерли 2 348. За минувшие сутки в регионе выявили 232 случая заражения.