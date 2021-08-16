ВПП в Якутске, по поводу сертификации которой глава Якутии обращался к Путину, открыта

ТАСС, 16 августа. Взлетно-посадочная полоса аэропорта "Якутск", по поводу сертификации которой ранее к президенту России Владимиру Путину обращался глава Якутии Айсен Николаев, открылась. Как сообщили в оперштабе региона, сертификация аэродрома завершена, в ближайшее время авиакомпании начнут восстанавливать расписание.

"Открылась взлетно-посадочная полоса аэропорта "Якутск". Завершилась сертификация аэродрома и взлетно-посадочной полосы с отремонтированным участком длиной 625 м. <…> В ближайшее время авиакомпании, осуществляющие перелеты в Якутию, начнут восстанавливать расписание и осуществлять задержанные рейсы", - говорится в сообщении оперштаба со ссылкой на Минтранс Якутии.

С 02:00 по местному времени 17 августа аэропорт "Якутск" приступает к эксплуатации взлетно-посадочной полосы с рабочей длиной 3,2 тыс. м, светосигнальное оборудование которой соответствует первой категории ИКАО. Сертификация ВПП проведена Росавиацией и Ростехнадзором в кратчайшие сроки по поручению Путина, отмечается в сообщении. Аэропорт способен принимать практически все типы воздушных судов, в том числе Бе-200 и Ил-76, которые будут задействованы в борьбе с лесными пожарами.

В ходе совещания президента РФ по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ глава Якутии попросил Владимира Путина о содействии в ускорении сертификации новой взлетно-посадочной полосы.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов РФ. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса.