Минздрав Дагестана сообщил, что ситуация с COVID-19 в регионе стабилизируется

МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана сообщили о стабилизации эпидситуации с распространением коронавирусной инфекции. В регионе привиты более 320 тыс. жителей, сообщила ТАСС министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

Как уточнили в региональном Минздраве, в Дагестане подлежат вакцинации от коронавируса 1 350 407 человек, что составляет 60% взрослого населения республики. Таким образом, план по вакцинации в регионе выполнен почти на четверть. В республике за последние сутки госпитализированы 244 человека, хотя в предыдущие сутки их было 322.

"На сегодняшний день вакцинацию прошли более 320 тыс. дагестанцев, из них более 50 тыс. человек - это лица старше 60 лет. Данная категория лиц для нас особо важна, только потому что заболевание у них протекает тяжело. Мы должны понимать, что вакцинация - это путь к тому, что они будут защищены от угрозы тяжелого течения коронавирусной инфекции. Если говорить о ситуации, необходимо добавить, что мы имеем определенную стабилизацию эпидситуации", - сказала Беляева.

По ее словам, рассматривается возможность переводить дополнительно развернутые койки в обычный режим работы.

При этом из-за роста числа заражений коронавирусом в регионе введены дополнительные ограничения. Запрещена работа организаций общественного питания с 23:00 до 06:00, установлен режим изоляции для граждан старше 65 лет.

По информации оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, на территории Республики Дагестан на 16 августа 44 918 подтвержденных положительных результатов на ковид.