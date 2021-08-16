{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минздрав Дагестана сообщил, что ситуация с COVID-19 в регионе стабилизируется

В регионе привиты более 320 тыс. жителей
© Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана сообщили о стабилизации эпидситуации с распространением коронавирусной инфекции. В регионе привиты более 320 тыс. жителей, сообщила ТАСС министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

Как уточнили в региональном Минздраве, в Дагестане подлежат вакцинации от коронавируса 1 350 407 человек, что составляет 60% взрослого населения республики. Таким образом, план по вакцинации в регионе выполнен почти на четверть. В республике за последние сутки госпитализированы 244 человека, хотя в предыдущие сутки их было 322.

"На сегодняшний день вакцинацию прошли более 320 тыс. дагестанцев, из них более 50 тыс. человек - это лица старше 60 лет. Данная категория лиц для нас особо важна, только потому что заболевание у них протекает тяжело. Мы должны понимать, что вакцинация - это путь к тому, что они будут защищены от угрозы тяжелого течения коронавирусной инфекции. Если говорить о ситуации, необходимо добавить, что мы имеем определенную стабилизацию эпидситуации", - сказала Беляева.

По ее словам, рассматривается возможность переводить дополнительно развернутые койки в обычный режим работы.

При этом из-за роста числа заражений коронавирусом в регионе введены дополнительные ограничения. Запрещена работа организаций общественного питания с 23:00 до 06:00, установлен режим изоляции для граждан старше 65 лет.

По информации оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, на территории Республики Дагестан на 16 августа 44 918 подтвержденных положительных результатов на ковид.

Теги
РоссияДагестанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
Путин наградил более 250 медиков за вклад в борьбу с коронавирусом
Читать полностью