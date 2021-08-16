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Пандемия COVID-19

Путин наградил более 250 медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

В частности, президент наградил орденом Пирогова гендиректора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главного внештатного кардиолога Минздрава Сергея Бойцова

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Ордена, медали и почетные звания получили более 250 медицинских работников.

В частности, за большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции президент наградил орденом Пирогова гендиректора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главного внештатного кардиолога Минздрава РФ Сергея Бойцова. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждена заместитель гендиректора - заведующая отделом Национального медицинского исследовательского центра гематологии, главный внештатный трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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