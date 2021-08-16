На Хайнане во втором квартале года ежедневно фиксировали высокое качество воздуха

ХАЙКОУ, 16 августа. /ТАСС/. Управление экологии китайской провинции Хайнань с апреля по июнь текущего года ежедневно фиксировало в регионе высокое качество воздуха. Как сообщила газета "Хайкоу жибао", в течение этого периода индекс качества воздуха (AQI) не превышал 100 единиц и соответствовал стандартизированным оценкам "отлично" и "хорошо".

Доля времени, когда метеостанции информировали об отличном качестве воздуха, составила 95,9%. В оставшееся время AQI свидетельствовал о хорошем качестве воздуха. Содержание в нем мелких твердых частиц PM 2.5 (диаметром от 2,5 мкм и меньше) в среднем ежедневно составляло 11 мкг на куб. м. Концентрация других вредных веществ соответствовала первому уровню госстандарта КНР, пишет издание.

В Китае отличное качество воздуха фиксируют при AQI от 0 до 50 единиц, хорошее - от 51 до 100. Значение более 100 единиц говорит о легком загрязнении воздуха.

При расчете AQI учитывают содержание в воздухе частиц PM 2.5, PM 10, диоксида серы, монооксида углерода, оксида озота и озона. Так, при отличном качестве воздуха концентрация PM 2.5 не превышает 35 мкг на куб. м, при хорошем - 75 мкг на куб. м.

Согласно официальной статистике, Хайнань входит в число китайских регионов с лучшей экологией. Так, в течение примерно 99,5% времени в 2020 году экологи фиксировали на острове отличное и хорошее качество воздуха. Концентрация частиц PM 2.5 на острове в среднем ежедневно составляла 13 мкг на кубический метр.

Согласно планам властей провинции, к 2025 году среднегодовой показатель концентрации частиц PM 2.5 должен снизиться до 11 мкг на кубический метр.