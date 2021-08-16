Кандидата во всероссийские атаманы обяжут представлять сведения о доходах

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Обязанность о представлении сведений о доходах и имуществе возложат на кандидата на должность атамана Всероссийского казачьего общества. Об этом говорится в указе президента РФ "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы", опубликованном в понедельник.

"До 10 ноября 2021 года представить предложения по установлению обязанности кандидата на должность атамана Всероссийского казачьего общества представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при внесении представления о его назначении на эту должность президенту Российской Федерации", - говорится в документе.

Кроме того, правительству РФ поручается представить предложения по правовому регулированию вопросов размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных атаманами войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в РФ, и атаманом Всероссийского казачьего общества в интернете и предоставления этих сведений для опубликования средствам массовой информации.

В понедельник президент РФ Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля. Руководителям федеральных органов власти поручено обеспечить реализацию мероприятий плана и до 1 октября внести соответствующие изменения в свои ведомственные планы противодействия коррупции.