Путин поручил актуализировать правовые основы работы антикоррупционных органов в регионах

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил правительству РФ усовершенствовать правовое регулирование деятельности комиссий по координации работы по противодействию коррупции в субъектах РФ и актуализировать типовое положения о работе этих органов в регионах. Об этом говорится в указе "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы", опубликованном в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительству Российской Федерации: с участием Администрации президента Российской Федерации рассмотреть вопросы, касающиеся совершенствования правового регулирования деятельности комиссий по координации работы по противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации и органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том числе вопрос об актуализации Типового положения о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации и Типового положения об органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений", - говорится в документе.

Доклад о результатах исполнения этого пункта должен быть представлен до 1 июля 2023 года.

Правительству поручено также провести совместно с органами субъектов РФ по профилактике коррупционных и иных правонарушений мониторинг участия лиц, занимающих государственные и муниципальные должности, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями. По итогам этой работы до сентября 2023 года должны быть представлены аналитический доклад с информацией о выявленных коррупционных правонарушениях и коррупционных рисках, а также предложения по совершенствованию правового регулирования в этой сфере.

Полномочным представителям президента в федеральных округах в рамках указа поручено организовать проведение ежегодных семинаров-совещаний по актуальным вопросам применения законодательства о противодействии коррупции в субъектах РФ.