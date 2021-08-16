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В Калмыки открыли крупнейшую детскую поликлинику

В медучреждении создано более 240 рабочих мест

ТАСС, 16 августа. Новую детскую поликлинику, которая стала крупнейшей в Калмыкии, открыли в понедельник в Элисте. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков на своей странице в Instagram.

"Сегодня мы открыли новую детскую городскую поликлинику. 37 тыс. детей Элисты и Целинного района - именно столько охватит новая поликлиника", - написал он.

Глава Калмыкии отметил, что фундамент учреждения был заложен еще в 2008 году, а в 2019 году было заключено повторное соглашение с Министерством здравоохранения РФ, благодаря чему удалось реализовать проект. По словам Хасикова, в медучреждении создано более 240 рабочих мест.

"Это хороший вклад в улучшение облика нашей республики. Для всех земляков и тех, кто еще приедет в Калмыкию, это показатель, что мы создаем условия для комфортной жизни и главное - для благополучия наших детей", - добавил глава региона.

Теги
РоссияКалмыкияХасиков, Бату Сергеевич
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