Власти РФ уточнят меры по предотвращению конфликта интересов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Правительство РФ рассмотрит вопрос об уточнении в антикоррупционном законодательстве понятия "личная заинтересованность" и о возложении на руководителей обязанности предотвращать конфликт интересов у подчиненных. Об этом говорится в утвержденном президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы.

"Правительству РФ провести с участием представителей научного и экспертного сообщества анализ правоприменительной практики и зарубежного опыта использования в целях противодействия коррупции правового института конфликта интересов, при необходимости по итогам проведенного анализа представить предложения: по уточнению понятий "конфликт интересов", "личная заинтересованность", "лица, находящиеся в близком родстве или свойстве", "иные близкие отношения", содержащихся в федеральном законе "О противодействии коррупции", - говорится в документе.

Также кабмин должен рассмотреть вопрос о внесении поправок, "предусматривающих возложение на непосредственного руководителя обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов у подчиненных".

Доклад по итогам исполнения этого поручения должен быть представлен главе государства до 20 марта 2023 года.

Кроме того, правительству поручено провести с участием Центробанка анализ эффективности и достаточности практики передачи ценных бумаг и акций в доверительное управление для предотвращения конфликта интересов, "рассмотрев возможность введения специализированных форм доверительного управления указанным имуществом, позволяющих более эффективно использовать этот правовой институт". По данному пункту срок исполнения установлен до 1 августа 2024 года.