Доступ к федеральной системе высшего образования снизит отток молодежи из ДФО

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Доступ к федеральной системе высшего образования без необходимости выезда из региона снизит отток молодежи с Дальнего Востока. Такое мнение в интервью "Известиям", опубликованном во вторник, высказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Отток населения существенно замедлился. <…> Мы работаем над тем, чтобы повысить качество образования на Дальнем Востоке, предоставляем большее количество бюджетных мест и боремся за каждого отдельного школьника. <…> Важно обеспечить молодым дальневосточникам доступ к федеральной системе высшего образования без необходимости выезда из региона, для этого будем привлекать ведущие федеральные вузы на Дальний Восток, чтобы у ребят была возможность получить диплом по месту жительства. Кроме того, мы запускаем специальную программу подготовки кадров для системы управления", - сказал он в интервью "Известиям".

Он отметил, что начинается отбор молодых людей в программу подготовки "управленческого спецназа" для развития Дальнего Востока и Арктики, которая названа в честь генерал-губернатора Сибири и Дальнего Востока Муравьева-Амурского.

Министр подчеркнул, что по суммарному коэффициенту рождаемости у ДФО высокие показатели, которых помогли достичь такие регионы, как Бурятия и Сахалинская область. "Это очень хороший результат, который был целенаправленно расширен поддержкой семей с детьми. Мы детально изучаем опыт каждого региона. Смотрим эффективность и востребованность этих мер населением", - пояснил Чекунков. Те меры, которые показали свою эффективность в отдельных регионах, будут распространять на весь округ.

Смертность, добавил Чекунков, на Дальнем Востоке ниже среднероссийской, однако остаются большие проблемы в социальной сфере, связанные прежде всего с географией и экстремальным климатом.