Центр "Вектор" планирует зарегистрировать вакцину от оспы в конце 2021 года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" планирует зарегистрировать вакцину от оспы в конце 2021 года. В настоящее время завершаются вторая и третья фазы исследования, сообщил гендиректор центра Ринат Максютов в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.

"Наша вакцина уже прошла первую стадию исследований на добровольцах. И сейчас завершаются вторая и третья фазы на более чем 300 участниках. Мы рассчитываем на регистрацию в конце года", - рассказал Максютов изданию.

Кроме того, гендиректор "Вектора" сообщил, что разработанный центром препарат против оспы НИОХ-14 прошел все стадии доклинических исследований, в настоящее время завершена первая фаза клинических исследований на добровольцах. Сейчас аналог лекарства существует только в США.

"Уверен, что скоро данный препарат будет зарегистрирован", - добавил он.

Натуральная оспа - единственная инфекция, которую удалось победить на всей планете благодаря глобальной программе вакцинации. Последний случай заболевания человека был зафиксирован в 1977 году в Сомали, официально о победе над болезнью объявили в 1980 году. Сейчас право хранить вирус и исследовать его имеют только российский центр "Вектор" и американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (Атланта, штат Джорджия).